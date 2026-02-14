ボーイズグループBTSは、15の国と地域のファッション誌の表紙を飾り、世界的な影響力を証明した。BTSは、ファッション誌『GQ』3月号のカバーモデルに選ばれた。韓国をはじめ、アメリカ、イギリス、日本、メキシコ、ドイツ、タイ、スペイン、イタリア、インド、台湾、フランス、南アフリカ、中東、オーストラリアと、15の国と地域の表紙を飾った。【写真】「上半身裸？」V、突然の“深夜投稿”にファン驚愕韓国のアーティストが、多