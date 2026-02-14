14日未明、愛知県碧南市で美容室兼住宅が焼ける火事があり、高齢の女性1人が救出されましたが死亡しました。 14日午前2時40分ごろ、碧南市松江町にある美容室兼住宅の2階から煙が上がっていると消防に通報がありました。 消防車10台が出動して火は約2時間半後にほぼ消し止められましたが、鉄筋コンクリートの2階建ての建物が焼けました。 警察によりますと、火事のあった建物から高齢の女性1人が救出されました