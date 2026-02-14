春の訪れを感じるこの季節、苺好きの心をときめかせる特別なイベントが今年も銀座にやってきます。資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェで開催される「スペシャルストロベリーデー2026」は、今回で記念すべき10周年。全国から厳選された旬の苺を使った、美しく華やかなストロベリーパフェがずらりと並びます。苺の個性と伝統の技が織りなす、年に一度の贅沢なひとときを楽しんでみてはいかが