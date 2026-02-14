【ミュンヘン（ドイツ南部）＝佐藤竜一】ドイツを訪問中の小泉防衛相は１３日（日本時間１４日）、イタリアのグイド・クロセット国防相と約２０分間会談し、日英伊３か国による次期戦闘機の共同開発の成功に向け、協力を確認した。これに先立ち、小泉氏は北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）のマルク・ルッテ事務総長と会談。日ＮＡＴＯ間と豪州、ニュージーランド（ＮＺ）、韓国との協力は抑止力の面から重要で、強化する必要性につ