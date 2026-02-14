フランス・パリの凱旋門で13日、刃物を持った男が治安部隊を襲撃しました。当局はテロ関連の事件として捜査しています。13日の午後、パリの人気観光地、凱旋門で、ナイフとはさみを持った男が治安部隊の隊員に襲いかかりました。男は治安部隊に銃で撃たれ、その後死亡しました。襲われた隊員にケガはありませんでした。地元メディアなどによると、男はベルギーで警官2人を刺した罪で懲役17年の判決を言い渡されて服役し、2025年末