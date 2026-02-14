頭の体操にぴったりな「ひらがなクイズ」の時間です！今回は、少しかっちりした法律用語から、ワクワクする冒険のような言葉までをミックスしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。すべてのピースがカチッとはまる快感を味わってくださいね。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。か□□うざ□□う□□うな□□うヒント：法律を破ることを何と呼ぶ？答えを見る↓↓