2025年のJ２は２位の成績で、８年ぶりのJ１参戦を果たしたV・ファーレン長崎。18年の初昇格時は１年で降格の憂き目に遭っており、その反省を踏まえ、今回はJ１定着＆上位躍進を目論んでいる。特別大会のJ１百年構想リーグでは、昨夏に就任した高木琢也監督のもと、チームの基盤確立を進めているところだ。２月６日の開幕・サンフレッチェ広島戦は１−３で敗れた。アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）参戦クラブの底