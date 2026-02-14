プレミアリーグの名門トッテナムは２月11日、トーマス・フランク監督の解任を発表した。注目の後任が、どうやら決定するようだ。移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者は13日、「イゴール・トゥードルがトッテナムに、暫定監督として６月までの短期契約を受け入れる準備ができていると伝えた 。交渉は最終段階にある」と報じた。昨季からイタリアの強豪ユベントスを率いていたトゥードルは、昨年10月に成績不振で解