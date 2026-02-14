アジア太平洋地域と子ども同士の交流に取り組むNPO法人「アジア太平洋こども会議・イン福岡」（福岡市）は今夏に来日する子どもたちや大人の引率者を受け入れる約250家族のホストファミリーを募集している。38回目の今年は韓国やインドネシア、米国など30以上の国・地域から11歳の子ども約200人と引率者らが約2週間滞在する予定。ホームステイの期間は7月14日から最長で同22日まで。子どもの受け入れは、県内在住で小学4〜6年