2月14日朝、静岡県警は静岡県伊東市の田久保真紀前市長の自宅に家宅捜索に入りました。 【写真】田久保前市長の自宅に家宅捜索に入った捜査員 田久保前市長をめぐっては、2025年に初当選した市長選の際に虚偽の経歴を報道各社に伝えた公職選挙法違反の疑いや、市議会の百条委員会で卒業証書とされる書類の提出を拒否した地方自治法違反の疑いなどで刑事告発されています。 警察は2026年1月に田久保前市長への事情聴取を行ってい