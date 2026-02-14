１４日朝早く、大阪府岸和田市の路上で車いすに乗っていた高齢の男性が車にはねられ死亡しました。１４日午前６時半ごろ、岸和田市小松里町の市道で市内在住の建設作業員の男（２２）が「車いすとの接触事故で男性の意識がない」と消防に通報しました。警察によりますと、男が運転する車が南から北へ走っていたところ、高齢男性が乗る車いすに追突したということです。男性は意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その