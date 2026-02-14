大阪府と市は、大阪・関西万博の府内への経済波及効果が２兆円を超えるとの試算を発表しました。去年４月から半年間にわたって開催された大阪・関西万博。大阪府と市は１３日、万博の大阪府内への経済波及効果が開幕前の想定よりも５０００億円多い「約２．１兆円」にのぼるとの試算を発表しました。上振れしたのは、想定よりも会場などの建設費が増加したことや、来場者の消費が多かったことなどが要因だと分析しています。