勤務先の小学校で複数の男子児童の裸を盗撮したとして、大阪府八尾市に住む講師の男が逮捕されました。警察によりますと、八尾市に住む公立小学校講師・吉井章人容疑者（３３）は２０２３年から２４年にかけ、勤務先の小学校で着替え中の男子児童ら６人の裸を盗撮するなどした疑いがもたれています。吉井容疑者は今年１月に大阪市内の入浴施設で男子児童の裸を盗撮したとして現行犯逮捕されていて、その後の捜査で学校で撮影