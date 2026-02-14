女優の有村架純が14日、自身のインスタグラムを更新。13日に33歳の誕生日を迎えたことを報告した。「皆さんのおかげで素敵な一日でした」とつづり、お祝いのケーキやバルーンに囲まれた最新ショットを公開した。「いつもありがとう！」と記した。この投稿にファンからも19万件を超える「いいね！」が集まり、「おめでとう」「どんどん綺麗になっていく」「今年もより良い歳になりますように」「素敵な１年になりますよう