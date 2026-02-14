【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１３日、核開発問題で協議中のイランについて、記者団から体制転換を望むかと問われ、「それが最善のように思える」と述べた。２隻目の空母派遣を指示したことも明らかにし、イランへの強硬姿勢を鮮明にした。訪問先のノースカロライナ州で記者団に語った。イランの政権交代を歓迎する考えを示したが、新たな体制については「言いたくない」と述べるにとどめた。同州で行った演