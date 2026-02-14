人気声優の岡咲美保が、発売中の『声優グランプリ』3月号に登場した。連載「ココニトラベル」では平安時代にトラベルし、人生初の十二単を披露しており、ネット上で話題になっている。【写真】もう別人じゃん！姿が激変黒髪ロング＆十二単姿の岡咲美保岡咲は自身のXを更新し、「百人一首が好きで覚えて遊んだり、かな筆で巻物にしたりしていたので、平安時代にトラベルできて嬉しかったです大変素敵に撮影していただきまし