サッカーのイングランド・プレミアリーグでリバプールに所属するイングランド代表DFジョー・ゴメス（28）が、左足負傷のため離脱した日本代表MF遠藤航（33）に言及した。13日にクラブ公式サイトに掲載されたインタビューで「ワタルのことでショックを受けている」と発言。「彼はチームにとってかけがえのない存在で我々はとても感謝している。彼の人柄とプレーは試合を続けようとしたことにも表れていた」と続けた。さらにス