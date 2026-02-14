オリックス・井上亮（まこと）オーナー、岸田護監督が１４日、ニュースターコミュニケーションズの吉原和雄代表取締役から、宮崎県産の「霧島オリーブ赤豚」１０頭分（約６００キロ）の贈呈を受けた。ミネラル豊富な海藻やオリーブ粕を配合したオリジナル飼料で肥育され、脂肪が甘くとろけるおいしさが特徴。吉原氏から「今年は優勝、間違いなしです！」とエールが送られ、井上オーナー、指揮官からは笑みがこぼれた。