おうちバレンタインに、ちょっと特別なディナーを。赤ワインをきかせた煮込みハンバーグなら、手作り感もごちそう感もばっちり。手間をかけたように見えて、実は簡単に作れるのがうれしいところです。ふっくらジューシーな仕上がりで、食卓がぐっと華やぎます。『煮込みハンバーグ』のレシピ材料（2人分）合いびき肉……300g玉ねぎ（大）……1/2個（約120g）〈A〉卵……1個生パン粉……1/2カップ牛乳……1/4カップ塩……小さじ1/3