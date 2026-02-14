犯罪を犯しやすい性格というものがある！？ 犯罪につながる性格特性 犯罪を心理学的に考えていくと、そこには、犯罪を犯しやすい性格特性というものが見えてきます。ここでは、その中のいくつかを解説していきましょう。 まず挙げられるのは「敵意帰属バイアス」です。これは、外から何か刺激があった場合にそれを自分に対する挑発や攻撃と捉えやすい認知的傾向です。 次が「敵意的反芻傾向」です。一般的に、喚起された怒りは