脳を喜ばせる遊びとは、どんなもの？ 自分でルールを設計できる遊びをしよう！子どもの遊びを例に考えてみましょう。子どもの脳の発達に、遊びがどう関わっているかのメカニズムがすべてわかっているわけではありませんが、いくつかいえることがあります。いま、子どもの遊びというと真っ先にコンピュータゲームが思い浮かびます。しかし、この遊びでは、子どもたちは遊びの「生産者」になることはできません。