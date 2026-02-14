女優の大友花恋（26）が13日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。芸能界の友人を明かした。「そんなに多くないですけど。同じ事務所で言ったら福原遥ちゃん」と挙げた大友。実は「高校生の間、同じ寮で一緒に住んでいた。一緒にご飯作ったり、2段ベッドの隣同士だった」と話した。今でも交流は続いていて「この間は一緒にシール交換しました。私はシール帳持ってなかったんですけど、シー