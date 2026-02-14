テレビ大阪制作・テレビ東京系『武井壮のゴルフバッグ担いでください』の15日放送回（前10：00）は、武井壮が「厳粛な気持ちで迎えたい」というゴルフタレント界の大御所・蛍原徹が登場する。【番組カット】ゴルフ場で…蛍原徹＆武井壮の2ショット実現ゴルフ歴20年、いまやすっかりゴルフ好きタレントとして有名な蛍原が、ゴルフを始めたマル秘エピソードを披露。実はデビュー当時から、東野幸治＆岡村隆史と「お笑いでどんな