俳優の柳葉敏郎（65）が14日、自身のインスタグラムを更新。超大物芸人との11年ぶりの再会ショットを披露した。「11年振りの再会32年振りの番組出演緊張した〜〜〜！！」とつづり、明石家さんまとのツーショットを公開した。柳葉はこの日放送されるMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（後3・30、関西ローカル）にゲスト出演。「是非！！」とアピールしている。この投稿に、ファンからは「めっちゃ最強」「素敵な笑顔」「