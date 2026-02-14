フリーアナウンサーの新井恵理那（36）が、2歳長男との親子ショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】新井恵理那のビキニ姿＆家族ショット2023年4月、一般男性との結婚を発表した新井。この年の10月に長男、2025年4月には長女を出産したことを報告していた。2026年1月9日に更新されたInstagramでは、長女とのお揃いの水着ショットを披露しており、「大人の色気でとる」「セクシーママさん」などと話題になっていた。