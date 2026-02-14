2月13日（金）深夜に放送されたスポーツバラエティ『オフレコスポーツ』に、織田信成（バンクーバー五輪フィギュアスケート日本代表）と山口剛史（平昌五輪カーリング日本代表）がゲストとして出演。カーリング女子日本代表「フォルティウス」の知られざる素顔が語られた。【映像】年齢差13歳でも「全員タメ口」が鉄則。カーリング日本代表・フォルティウスの意外なチーム事情開催中のミラノ・コルティナ五輪に出場しているフォル