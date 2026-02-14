2月14日（現地時間13日、日付は以下同）。6日に発表された3チーム間トレードで、ロサンゼルス・クリッパーズからトロント・ラプターズへ移籍していたクリス・ポールがラプターズからウェイブ（保有権放棄）され、ソーシャルメディアで現役引退を表明した。 キャリア21年目の今シーズン。ポールはかつて6シーズンをプレーした古巣クリッパーズへ復