2026年2月21日放送の「ぶらり途中下車の旅」は京成線の旅。旅人は、横尾渉（Kis-My-Ft2）。京成線京成上野駅から千葉県の成田空港を結ぶ 全42駅、69.3kmの路線。もともと東京から成田山参詣のために設立された電車です。本線を基線として押上線・金町線・千葉線・千原線などの分線が多くあり、東京の下町から千葉へと駆け抜けています。京成津田沼駅と松戸駅を結ぶ路線は、かつて「新京成線」という名称でしたが、2025年4月より、