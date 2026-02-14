2026年2月14日放送の「ぶらり途中下車の旅」は横須賀線の旅。旅人は、林家たい平。横須賀線横須賀線は、東京駅から港町横浜や古都鎌倉を経由し、神奈川県横須賀市の久里浜駅までを結ぶ路線。ほとんどの列車が総武快速線と直通しており、生活路線としても活躍しています。今週の旅人：林家たい平1964年12月6日生まれ。埼玉県秩父市出身。人気演芸番組「笑点」の大喜利メンバー。武蔵野美術大学造形学部卒業後、林家こん平に入門した