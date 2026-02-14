サンフランシスコ・ジャイアンツは13日（日本時間14日）、昨季までDeNAでプレーしたローワン・ウィック投手（33）と1年契約を結んだと発表。2027年シーズンは球団オプションが付いているという。カナダ出身のウィックは2012年のMLBドラフト9巡目（全体300位）でカージナルスから指名され、18年にパドレスでメジャーデビュー。その後、カブスでもプレーした。MLB通算は146試合で6勝10敗、防御率3・82。24年からDeNAでプレーし