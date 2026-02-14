『着信アリ』や『インプリント〜ぼっけえ、きょうてえ〜』『悪の教典』の三池崇史監督の新作ホラーで、英歌手のチャーリー・XCXが主演＆製作を務めることが分かった。また、『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』でブレイクし、『スーパーガール』も公開予定のミリー・オールコックや、『ウォーキング・デッド』のノーマン・リーダス、日本から水原希子と笠松将も出演する。【フォト特集】冬でもスケスケ！セレブの大胆街角ルックV