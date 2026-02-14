LOVEBITESが、2月18日にリリースする通算5作目のフルアルバム『アウトスタンディング・パワー』から、2ndシングルとして「リーパーズ・ララバイ」を先行配信した。この曲は、トレモロ・リフが幽玄かつ荒涼な雰囲気を作り出す、バンド史上最速となるBPM240の激しいナンバーだという。すでに公開となっているリードトラック「ザ・キャスタウェイ」のパワーメタルとは、また異なるタイプの楽曲に仕上がっている。また、アルバム『アウ