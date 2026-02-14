福島の寺田監督がカズの起用法について言及J3福島ユナイテッドFCの寺田周平監督が、58歳のカズことFW三浦知良の可能性を広げた。寺田監督は7日、J2ヴァンフォーレ甲府との開幕戦で5年ぶりにJリーグの舞台に戻ったカズを先発に抜擢起用。先発から20分限定という異例の起用だったが、12日の練習後には改めて手ごたえを口にした。驚きの起用法が、これまでのサッカー界の常識を変える。寺田監督は胸を張って振り返った。「20分の