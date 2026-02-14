藤枝MYFCの菊井悠介が迎える古巣戦元日本代表DFの槙野智章新監督を迎えたJ2の藤枝MYFCに、覚悟を決めて加入した新10番がいる。キャプテンと10番を担っていたJ3の松本山雅FCから、完全移籍で加入したプロ5年目の26歳・菊井悠介は、14日のJ2・J3百年構想リーグ第2節で早くも実現する古巣との対決に特別な思いを募らせている。（取材・文＝藤江直人）藤枝MYFCの「10番」を新たに託された菊井悠介は、運命の悪戯を感じずにはいられ