米国が世界最大規模の原子力空母「ジェラルド・R・フォード」を中東地域に派遣する。これは現在進行中のイランとの交渉で優位を立つための戦略的な動きだ。交渉決裂時には即刻軍事対応も辞さないという強い警告メッセージと解釈される。12日（現地時間）のニューヨークタイムズ（NYT）など海外メディアによると、米軍はカリブ海で作戦中だった「ジェラルド・R・フォード」を中核とする空母打撃群を中東に急派することにした。今回