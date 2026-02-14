路上を走行する滴滴の自動運転タクシー。（上海＝新華社記者／丁汀）【新華社北京2月14日】中国交通運輸部が13日に発表した全国インターネット配車監督管理情報プラットフォームの統計データによると、全国で営業許可を取得したネット配車サービス業者は2026年1月31日時点で396社となり、前月末から1社増えた。同プラットフォームが取りまとめた各社予約件数は9億7400万件だった。予約件数上位10社に入った業者のうち