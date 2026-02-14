13日、御殿場市の自宅で夫の顔面を殴ったとして御殿場市に住む40代の教諭の女が逮捕されました。暴行の疑いで逮捕されたのは、御殿場市内の公立学校に勤務する教諭の女（43）です。警察によりますと、山粼容疑者は13日午前4時半ごろ自宅で夫（39）の顔面を殴った疑いがもたれています。夫の勤務先から、夫と連絡が取れないと警察に相談があり警察が安否確認のため自宅を訪問したところ夫の顔にあざがあり事件が発覚したとい