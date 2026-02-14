１３日、カーリング男子１次リーグ、ノルウェー戦を前に笑顔を見せる中国の（左から）徐暁明（じょ・ぎょうめい）、費学清（ひ・がくせい）、李智超（り・ちちょう）、許静韜（きょ・せいとう）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／李鋼）【新華社コルティナ2月14日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は13日、コルティナダンペッツォでカーリング男子の1次リーグが行われ、中国はノルウェーに6-8で敗れた。１３日、カーリング男