【ミラノ＝平地一紀】スポーツ仲裁裁判所（ＣＡＳ）の臨時支部は１３日、ミラノ・コルティナ五輪のスケルトン男子にウクライナ代表として出場予定だったウラジスラフ・ヘラスケビッチ選手（２７）の訴えを棄却したと発表した。ヘラスケビッチ選手はロシアによる侵略で命を落とした母国の選手らをあしらったヘルメットを試合で着用しようとして失格となり、不服として提訴していた。競技場内での政治的メッセージ等を禁じる五輪