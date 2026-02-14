宮崎・清武で春季キャンプを行っているオリックスへ、宮崎で生育を行っている「霧島オリーブ赤豚」10頭分（約600キロ）が贈呈された。この日の練習開始前に贈呈式が行われ、岸田護監督とこの日視察に訪れた井上亮オーナーが、ニュースターコミュニケーションズ株式会社の吉原和雄代表取締役からパネルを受け取った。同代表取締役からは「とびっきりいい豚をお送りします！今年は優勝間違いなしです！」と激励され、指揮官と