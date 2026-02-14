ドイツのメルツ首相は13日、ウクライナのゼレンスキー大統領や、アメリカのルビオ国務長官と相次いで会談し、ウクライナ支援の継続と強化について協議しました。ドイツ・ミュンヘンで行われている安全保障会議で、メルツ首相はゼレンスキー大統領と会談し、最新の戦況や、ロシアやアメリカとの交渉状況について意見を交わしました。会談では、装備面の協力や民生支援の課題も議題となり、メルツ首相は、支援を続ける考えを強調しま