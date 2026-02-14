現地２月13日に開催されたブンデスリーガ第22節で、佐野海舟を擁するマインツが敵地でドルトムントと対戦。０−４で敗れた。この一戦に先発した佐野は、３−５−２の中盤の中央でプレー。「マインツで闘志を見せた数少ない選手の１人だった」と評したのは、様々な国のスポーツを取り扱う英国メディア『SPORTS DUNIA』だ。同メディアは採点記事で、フル出場した日本代表MFを「６点」とし、次のようにコメントした。 「チ