北海道留寿都村で2026年2月13日夜、豚舎1棟が燃える火事がありました。豚舎内にはブタおよそ300匹が飼育されていて、少なくとも一部の豚が取り残されているということです。火事があったのは、留寿都村豊岡の畜産会社の豚舎です。13日午後8時前、「白い煙が見える。火も見える。」と近隣住民から消防に通報がありました。火はおよそ5時後に消し止められましたが、豚舎1棟が燃えました。けが人はいませんでしたが、豚舎内ではブタ30