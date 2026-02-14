2022年2月、54歳の若さで急逝した芥川賞作家・西村賢太さん。東京出身の西村さんは今、自ら墓を建てた石川県七尾市の西光寺で、生涯の師と仰いだ藤澤清造（※正式には旧字体の清）と隣り合わせに眠っている。芥川賞を受賞した、代表作「苦役列車」のインパクトから、世間では「無頼漢（ぶらいかん）」――型破りで荒々しいアウトローというイメージが定着しているかもしれない。しかし、その素顔は驚くほど繊細で、どこか愛らしい