努力を続けられる人とそうでない人は何が違うのか。脳科学者の中野信子さんは「努力できるか努力できないかは、生まれつきの才能でほぼ決まってしまう。それを示した興味深い研究結果がある」という――。（第1回／全3回）※本稿は、中野信子『脳科学で解き明かすあの人の頭のなか』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Zinkevych※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Zinkevych■理解できない