『機動戦士ガンダム』ハリウッド実写映画版『GUNDAM（仮称）』に、『ターミネーター：新起動/ジェニシス』などのジェイソン・クラークが新たに出演することがわかった。米が伝えた。 主演は『恋するプリテンダー』（2023）（2024）のシドニー・スウィーニー、『ブラックアダム』（2022）アトム・スマッシャー役のノア・センティネオ。センティネオはハリウッド実写版『ス