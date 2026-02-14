飴村行さん＝種子貴之撮影ホラーの鬼才・飴村行さんの『粘膜大戦』（角川ホラー文庫）が刊行されました。デビュー作『粘膜人間』以来書き継がれてきた人気作「粘膜」シリーズの最新刊です。極彩色のイメージと予想のつかない展開で読者を翻弄する、“怪奇幻想戦争小説”について、飴村さんにうかがいます。（文：朝宮運河、写真：種子貴之）お話を聞いた人飴村行(あめむら・こう)作家1969年福島県生まれ。2008年『粘膜人間』で日