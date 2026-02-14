どんなに楽しいお付き合いも、縁がなければ終わってしまいます。できれば笑って穏便に別れたいものですが、現実にはうまくいかないことも多いようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者への調査を参考に「男性に恨みを持たれる別れ方」をご紹介します。【１】年齢など、付き合う前からわかっていたことを別れの理由にする「変えようのないことを理由にするなら、最初から付き合うなよ！と言いたい」（20代男性）というように、