巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（５１）＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝が１４日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に備えて行われる侍ジャパンの宮崎強化合宿初日（サンマリンスタジアム宮崎）に激励に訪れた。松井氏は翌１５日も訪れる予定だ。侍ジャパンのロゴ入り上着を着てグラウンドに姿を見せると、観客からは拍手と歓声が上がった。円陣で笑顔を交えてあいさつをし、話し終え