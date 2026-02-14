警察車両の赤色灯14日午前3時ごろ、静岡県磐田市福田中島の住宅で、住人の女性から「空き巣が逃げていった」と110番があった。県警磐田署によると、女性と同居する成人の息子が住宅に侵入した複数の人物と鉢合わせし、棒のようなもので上半身を殴られた。軽傷とみられ、命に別条はない。署は強盗の疑いもあるとみて、盗まれた物がないかどうか調べる。署によると、逃走した人物は上下とも黒い服装で目出し帽をかぶっていた。女